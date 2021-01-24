Экипаж Гайтюкевича стал девятым на этапе Кубка мира по бобслею в соревнованиях четверок

ТАСС, 24 января. Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича показал девятый результат в соревнованиях бобов-четверок на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Кёнигсзе.

Победителем стал немецкий экипаж Франческо Фридриха, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 37,45 секунды, вторым стал австрийский экипаж Бенджамина Майера (отставание - 0,39 секунды), третьим - немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера (+0,52). Экипаж Гайтюкевича, в который входят Алексей Зайцев, Илья Малых и Руслан Самитов, проиграл победителям 1,04 секунды.

Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Кирилла Антюха, Василия Кондратенко и Романа Кошелева стал десятым (+1,11).

Этап Кубка мира в Кёнигсзе завершится в воскресенье.