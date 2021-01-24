{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Экипаж Гайтюкевича стал девятым на этапе Кубка мира по бобслею в соревнованиях четверок

Победителем стал немецкий экипаж Франческо Фридриха

ТАСС, 24 января. Российский экипаж под управлением Ростислава Гайтюкевича показал девятый результат в соревнованиях бобов-четверок на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Кёнигсзе.

Победителем стал немецкий экипаж Франческо Фридриха, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 37,45 секунды, вторым стал австрийский экипаж Бенджамина Майера (отставание - 0,39 секунды), третьим - немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера (+0,52). Экипаж Гайтюкевича, в который входят Алексей Зайцев, Илья Малых и Руслан Самитов, проиграл победителям 1,04 секунды.

Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Кирилла Антюха, Василия Кондратенко и Романа Кошелева стал десятым (+1,11).

Этап Кубка мира в Кёнигсзе завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Тренер лыжника Большунова уверен, что финн нарушил правила на финише эстафеты
Сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова
Читать полностью