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Зимние олимпийские виды спорта

Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты за неспортивное поведение Большунова

После финиша россиянин намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке
Александр Большунов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 24 января. Первая сборная России дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти из-за неспортивного поведения Александра Большунова.

Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стала третьей. После финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

Бронза этапа перешла второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Победу одержала команда Норвегии.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
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