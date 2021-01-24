Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты за неспортивное поведение Большунова

Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стала третьей. После финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

ТАСС, 24 января. Первая сборная России дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти из-за неспортивного поведения Александра Большунова.

Бронза этапа перешла второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Победу одержала команда Норвегии.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.