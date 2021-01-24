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Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: лыжник Большунов должен был сдержать эмоции после финиша в эстафете

Сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лыжник Александр Большунов должен был сдержать эмоции после финиша в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер ЧМ-2001, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Первая сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова. Россияне в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стали третьими, но после финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В итоге бронзовая награда перешла второй российской команде.

"Саше нужно уметь сдерживать эмоции, действия спортсменов вне трассы не должны быть такими. Понятно, что финн немного некорректно поступил в финишном створе, но он имел преимущество. Все равно Александру нужно было действовать поспокойней", - сказал Крянин.

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Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Тренер лыжника Большунова уверен, что финн нарушил правила на финише эстафеты
Сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова
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