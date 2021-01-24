Крянин: лыжник Большунов должен был сдержать эмоции после финиша в эстафете

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лыжник Александр Большунов должен был сдержать эмоции после финиша в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер ЧМ-2001, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Первая сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова. Россияне в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стали третьими, но после финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В итоге бронзовая награда перешла второй российской команде.

"Саше нужно уметь сдерживать эмоции, действия спортсменов вне трассы не должны быть такими. Понятно, что финн немного некорректно поступил в финишном створе, но он имел преимущество. Все равно Александру нужно было действовать поспокойней", - сказал Крянин.