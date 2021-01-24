Тренер лыжника Большунова уверен, что финн нарушил правила на финише эстафеты

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Финский лыжник Йони Мяки нарушил правила, помешав Александру Большунову на последних метрах эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, однако россиянину в ответ не следовало отмахиваться палкой и сбивать соперника с ног после финиша. Такое мнение ТАСС высказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

Первая российская команда была лишена бронзы эстафеты за неспортивное поведение Большунова, она перешла второй команде страны.

"Эмоции есть эмоции, каждый спортсмен боролся в надежде победить. Саша после финиша не сдержался, поэтому его наказали за неспортивное поведение, - сказал Бородавко. - Нарушал ли правила финн? Конечно, нарушал. Он затирал Большунова и фактически притер его к стенке [в финишном створе]".

"Конечно, надо было сдержать эмоции. Но это очень трудно сделать, поскольку желание финишировать впереди соперника было у обоих спортсменов. Дисквалификация обеих команд была бы правильным решением. Если бы Саша сдержался после финиша, то у нас было бы два призовых места - второе и третье", - добавил тренер.

Победу в гонке одержали норвежцы, которые возобновили выступление на Кубке мира после полуторамесячного перерыва.