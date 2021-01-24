Оргкомитет Игр в Токио может создать Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями

"Координационный совет по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, состоящий из представителей правительства Японии, администрации Токио, организационного комитета Игр, Олимпийского и Паралимпийского комитетов Японии, специалистов по инфекционным заболеваниям, сейчас комплексно рассматривает и координирует меры, включая пограничный контроль, а также систему тестирования и оказания медицинской помощи, - сказал Кодзуки. - Был объявлен курс на рассмотрение вопроса создания Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями при организационном комитете, название предварительное".

ОРЕНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийский игр в Токио рассматривает возможность создания коллегиального органа под рабочим названием "Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями" для координации действий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции во время проведения соревнований. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

Центр, по словам Кодзуки, будет предназначен для определения мер противодействия новой коронавирусной инфекции в различных ситуациях по трем категориям лиц - спортсмены, другие участники Игр и зрители. Он позволит обеспечить возможность централизованно принимать меры, включая быстрое первичное реагирование на инфекцию, в том числе у спортсменов.

"Правительство Японии продолжит надлежащим образом вести подготовку, тесно сотрудничая с Международным олимпийским комитетом, оргкомитетом Игр, Токио и другими заинтересованными организациями, с тем чтобы спортсмены со всего мира смогли выступить в наилучших условиях, а также чтобы соревнования прошли спокойно и безопасно", - отметил Кодзуки.

Дипломат напомнил, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своем новогоднем обращении выразил намерение тщательно вести подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, которые станут символом консолидации всего мира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.