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Зимние олимпийские виды спорта

Легков: лыжнику Большунову надо быть сдержаннее, хотя русским людям порой это сложно

Сборная России была дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира из-за неспортивного поведения Большунова

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Лыжнику Александру Большунову надо стараться быть сдержаннее в неприятных моментах, хотя русским людям порой это сложно. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

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В воскресенье Большунов не сдержал эмоций на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, врезавшись в финского лыжника и ударив того палкой, за что российская команда была дисквалифицирована и лишена бронзы.

"Случай, произошедший сегодня, нестандартный. во всех моментах. Не знаю, как судьи принимали решение, но я считаю, что финнов тоже надо наказывать, - сказал Легков. - Финн решил бороться не по-спортивному, подрезал Большунова, втащил его в ограждения, а дальше были эмоции Саши. Лидер Кубка мира не сдержался - мы, русские, такие люди, что поделать".

"Я лично переживаю, какую дисквалификацию дадут Саше. По букве правил, может быть, финн и прав, но по-спортивному нет. Но я проходил подобные истории и могу сказать, что надо быть сдержаннее, особенно в первые моменты, когда эмоции зашкаливают", - добавил собеседник ТАСС.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЛегков, Александр ГеннадьевичЗимние олимпийские виды спорта
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