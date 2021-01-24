Резцова назвала неожиданной победу российских биатлонисток в эстафете

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Победа женской эстафетной команды на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стала неожиданной. Такое мнение высказала ТАСС двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

Для россиянок победа в эстафете на этапах Кубка мира стала первой с января 2019 года. В составе команды в воскресенье выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

"Такого, конечно, не ожидала. В прошлом сезоне и в этом они соревновались неуверенно, а сегодня все девчонки выступили изумительно. Даже Кайшева на удивление хорошо прошла заключительный круг, немка ничего не смогла сделать", - сказала Резцова.

"Единственное, немного боязно, что до чемпионата мира еще две недели. Главное, чтобы они сейчас не растеряли форму, хотелось бы, чтобы они на той же ноте выступили и там", - добавила она.

В Антхольце на счету сборной России также золотая медаль Александра Логинова в индивидуальной гонке и бронзовая награда в мужской эстафете. В командной гонке россияне тоже претендовали на победу, но Логинов на третьем этапе допустил четыре промаха на огневом рубеже и ушел на штрафной круг. "Девочки сегодня все умнички, а вот Санька... Свою гонку выиграл, а пацанов подвел, обидно, конечно, ребятам", - заметила Резцова.

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.