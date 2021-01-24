Резцова заявила, что на месте Большунова тоже ударила бы финна палкой на финише эстафеты

Мяки на последних метрах эстафеты не дал Большунову себя обогнать, сместившись в его сторону и ударив по лыже. В ответ на такое поведение российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша намеренно въехал в соперника, сбив того с ног.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова на месте Александра Большунова тоже попыталась бы ударить финского лыжника Йони Мяки, который помешал россиянину финишировать в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я бы на эмоциях тоже палкой махнула, - сказала Резцова. - Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал".

"Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню", - иронично заметила олимпийская чемпионка.

Первая российская команда была дисквалифицирована за неспортивное поведение Большунова, третье место отошло второй команде страны. Финны сохранили серебро, победу в эстафете одержали норвежцы.