Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

ТАСС, 24 января. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на этапе Кубка мира, который завершился в итальянском Антхольце.

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии

Спортсмен на дистанции 15 км показал результат 35 минут 44,3 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Вторым финишировал француз Кентен Фийон-Майе (отставание 31,3 секунды; 2 промаха), третьим стал представитель Словении Яков Фак (+44,2; 1).

Россиянин Александр Логинов занял 19-е место (+1.48,6; 4), Эдуард Латыпов - 20-е (+1.48,9; 5), Матвей Елисеев - 28-е (+3.17,8; 3), Евгений Гараничев - 30-е (+4.11,6; 7).

Бё укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, в его активе 709 очков. Вторым идет его соотечественник Стурла Легрейд (645), третьим - брат Йоханнеса Бё Тарьей (566), Логинов идет 17-м (347), Елисеев - 20-м (266), Латыпов - 23-м (217), Гараничев - 30-м (132), Кирилл Стрельцов - 55-м (25), Антон Бабиков - 60-м (21), Семен Сучилов - 78-м (5), Петр Пащенко - 79-м (4). В зачете масс-стартов продолжает лидировать Тарьей Бё (137), следом идут Йоханнес Бё (132) и немец Арнд Пайффер (130), Елисеев занимает 17-ю строчку (65), Логинов - 21-ю (53), Латыпов - 24-ю (41), Гараничев - 30-ю (22).

Этап Кубка мира в Антхольце стал последним перед чемпионатом мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Первой гонкой на мировом первенстве станет смешанная эстафета.