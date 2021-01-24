Матыцин поздравил российских биатлонисток с победой в эстафете на этапе Кубка мира

"Сборная России смогла удержать лидерство и вырвать золото у соперниц на последнем этапе в напряженной борьбе, - отметил Матыцин. - Эта победа стала для нашей женской команды первой, одержанной на этапах Кубка мира с января 2019 года. Поздравляю с этим успехом тренеров и специалистов, работающих с нашей командой, а также Союз биатлонистов России".

"Нынешний этап Кубка мира в Антерсельве стал пока самым успешным для россиян в этом сезоне. Александр Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке, мужская команда взяла бронзу в эстафете. Мы долго ждали такого выступления, были уверены, что упорная работа и тренировки принесут свои плоды. Эти результаты не только радуют российских болельщиков, но и дают нам надежду на успешное выступление сборной России на чемпионате мира, который пройдет в феврале в словенской Поклюке", - добавил министр.

Этап Кубка мира в Антхольце стал последним перед чемпионатом мира, который пройдет с 10 по 21 февраля.