Конькобежец Трофимов стал третьим на дистанции 5 000 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 24 января. Россиянин Сергей Трофимов занял третье место на дистанции 5 000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Трофимов преодолел дистанцию за 6 минут 11,945 секунды. Победил с рекордом трека Патрик Руст из Нидерландов (6.05,145), вторым стал его соотечественник Свен Крамер (+6,66).

Россиянин Данила Семериков показал девятое время (+13,30), Руслан Захаров - десятое (+13,88), Александр Румянцев - 15-е (+19,61).

Трофимов является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях.