Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг

ТАСС, 24 января. Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе "Торонто" канадец Джордж Армстронг умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

"Зал хоккейной славы опечален из-за кончины заслуженного члена клуба Джорджа Армстронга. Мы приносим свои соболезнования его семье и друзьям", - говорится в сообщении.

Армстронг был нападающим "Торонто" с 1946 по 1971 год. За это время он провел в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 1188 матчей, в которых набрал 713 очков (296 шайб + 417 результативных передач). Вместе с командой он четыре раза побеждал в плей-офф НХЛ (1962, 1963, 1964, 1967). В 1975 году он был введен в Зал хоккейной славы.