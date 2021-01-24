Конькобежец Кулижников стал третьим на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 24 января. Россиянин Павел Кулижников занял третье место на дистанции 1 000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 7,632 секунды. Победил нидерландец Томас Крол (1.07,486), вторым стал его соотечественник Кай Вербей (отставание - 0,09 секунды).

Россиянин Руслан Мурашов стал 11-м (+1,46), Виктор Муштаков - 12-м (+1,61), Артем Арефьев - 13-м (+1,81), Виктор Лобас - 20-м (+3,04).

На счету Кулижникова пять золотых медалей чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также он трижды становился чемпионом мира в спринтерском многоборье. В его активе пять побед на чемпионатах Европы.