Григорьев: шорттрекист Ивлиев со временем может стать лучшим в мире на дистанции 500 м

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россиянин Константин Ивлиев со временем может показать высокие результаты не только на чемпионате Европы по шорт-треку, но и на мировых первенствах. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Владимир Григорьев.

"От такого спортсмена, как Елистратов, и надо ждать таких результатов. Он может бежать и соперничать на самом высоком уровне, - отметил Григорьев. - Что касается Константина Ивлиева, то он сделал все, что от него требовалось - бежал быстро. Это его дистанция, на которой он может быть лидером не только в Европе, но со временем и в мире".

Российские шорт-трекисты заняли второе место в медальном зачете, в активе команды четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Семен Елистратов выиграл забеги на 1 000 и 1 500 метров, он также занял первое место в индивидуальном многоборье, а в эстафете в составе российской команды стал бронзовым призером. Свою первую награду на взрослом чемпионате Европы завоевал 20-летний Константин Ивлиев, победивший в забеге на 500 метров, в его активе также бронза эстафеты, серебряную медаль на дистанции 1 500 метров завоевал Денис Айрапетян. В женском зачете Софья Просвирнова завоевала бронзовую награду на дистанции 1 500 метров, а также выиграла забег на 3 000 метров, что позволило ей стать третьей в многоборье.