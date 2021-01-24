Россиянин Есипенко обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 24 января. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми фигурами выиграл у чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в восьмом туре шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Вничью завершились партии Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Йорден ван Форест (Нидерланды), Александр Донченко (Германия) - Арьян Тари (Норвегия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Давид Антон Гихарро (Испания), Нильс Гранделиус (Швеция) - Радослав Войташек (Польша) и Фабиано Каруана (США) - Аниш Гири (Нидерланды). Иранец Алиреза Фируджа, выступающий под флагом Международной федерации шахмат, победил черными фигурами индийца Пенталу Харикришну.

В девятом туре Есипенко сыграет c Фируджей. После восьми туров в турнирной таблице лидирует Фируджа, в его активе 5,5 очка, Есипенко идет третьим, имея в активе 5 очков. Российский гроссмейстер является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2020 году победу одержал Каруана. Турнир завершится 31 января.