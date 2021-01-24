Громкий старт. Российские шорт-трекисты стали вторыми в медальном зачете чемпионата Европы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку завоевала восемь медалей на чемпионате Европы. Соревнования прошли в польском Гданьске, это был первый международный старт в нынешнем сезоне.

Российские шорт-трекисты заняли второе место в общекомандном медальном зачете, в активе сборной четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Первой стала команда Нидерландов (5 золотых медалей, 2 серебряные, 5 бронзовых), третье место заняла сборная Франции (1 золотая медаль). Олимпийский чемпион Семен Елистратов выиграл забеги на 1 000 и 1 500 метров, он также занял первое место в индивидуальном многоборье, а в эстафете в составе российской команды стал бронзовым призером турнира. Свою первую награду на взрослом чемпионате Европы завоевал 20-летний Константин Ивлиев, победивший в забеге на 500 метров, в его активе также бронза эстафеты. Серебряную медаль на дистанции 1 500 метров завоевал Денис Айрапетян. В женском зачете Софья Просвирнова завоевала бронзовую награду на дистанции 1 500 метров, а также выиграла забег на 3 000 метров, что позволило ей стать третьей в многоборье. Женская эстафетная команда пришла к финишу первой, но была дисквалифицирована за нарушение правил. "Обидно, что у девочек в эстафете сегодня получилось нарушение, но это шорт-трек, ничего не поделать. Сложно комментировать решение судей, всегда кажется и хочется, чтобы наши были правы. Есть правило о смене внутреннего круга на внешний, там сложно сказать, кто прав, а кто нет. Но судьям виднее, и спорить тут не о чем", - отметил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что шорт-трекисты показали хороший результат, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса. "Очень доволен результатами, тем более что это первые международные соревнования в сезоне. Сезон очень непростой, были сложности с подготовкой, отменой соревнований, болезнями, много всего. Так что такие результаты на чемпионате Европы воспринимаю очень позитивно, всегда ждем от наших ребят самых высоких результатов, рад, что у них это получилось", - сказал Кравцов. "Молодец Семен Елистратов, он выступил просто блестяще, поздравляю его. Первая медаль европейского чемпионата у Константина Ивлиева, это серьезная победа. Соня Просвирнова тоже молодец, боролась и смогла ворваться на пьедестал. Надеюсь, что на чемпионате мира ребята смогут выступить еще более уверенно", - добавил Кравцов. Непростая подготовка Из-за пандемии коронавируса в текущем сезоне отменили все этапы Кубка мира. Причем решение было не единовременным, о переносе, а потом и об отмене соревнований сообщали постепенно, что создало сложности для подготовки команды. Вторым (и последним) международным стартом для шорт-трекистов в сезоне станет чемпионат мира. Планируется, что он пройдет в марте в Нидерландах. "Подводить команду к чемпионату Европы без этапов Кубка мира было непросто. Не было международных стартов, не знали, что и когда в итоге пройдет. Но если смотреть по уровню, выходит, что подготовились неплохо, - рассказал старший тренер сборной России Владимир Григорьев. - До чемпионата мира остается немногим больше месяца, готовиться будем дома, в России". Триумфатор европейского первенства Семен Елистратов признался, что очень рад победе именно в многоборье, а перед чемпионатом мира планирует уделить больше внимания 500-метровой дистанции.

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