Громкий старт. Российские шорт-трекисты стали вторыми в медальном зачете чемпионата Европы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку завоевала восемь медалей на чемпионате Европы. Соревнования прошли в польском Гданьске, это был первый международный старт в нынешнем сезоне.
Российские шорт-трекисты заняли второе место в общекомандном медальном зачете, в активе сборной четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Первой стала команда Нидерландов (5 золотых медалей, 2 серебряные, 5 бронзовых), третье место заняла сборная Франции (1 золотая медаль).
Олимпийский чемпион Семен Елистратов выиграл забеги на 1 000 и 1 500 метров, он также занял первое место в индивидуальном многоборье, а в эстафете в составе российской команды стал бронзовым призером турнира. Свою первую награду на взрослом чемпионате Европы завоевал 20-летний Константин Ивлиев, победивший в забеге на 500 метров, в его активе также бронза эстафеты. Серебряную медаль на дистанции 1 500 метров завоевал Денис Айрапетян. В женском зачете Софья Просвирнова завоевала бронзовую награду на дистанции 1 500 метров, а также выиграла забег на 3 000 метров, что позволило ей стать третьей в многоборье. Женская эстафетная команда пришла к финишу первой, но была дисквалифицирована за нарушение правил.
"Обидно, что у девочек в эстафете сегодня получилось нарушение, но это шорт-трек, ничего не поделать. Сложно комментировать решение судей, всегда кажется и хочется, чтобы наши были правы. Есть правило о смене внутреннего круга на внешний, там сложно сказать, кто прав, а кто нет. Но судьям виднее, и спорить тут не о чем", - отметил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
Собеседник ТАСС подчеркнул, что шорт-трекисты показали хороший результат, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса. "Очень доволен результатами, тем более что это первые международные соревнования в сезоне. Сезон очень непростой, были сложности с подготовкой, отменой соревнований, болезнями, много всего. Так что такие результаты на чемпионате Европы воспринимаю очень позитивно, всегда ждем от наших ребят самых высоких результатов, рад, что у них это получилось", - сказал Кравцов.
"Молодец Семен Елистратов, он выступил просто блестяще, поздравляю его. Первая медаль европейского чемпионата у Константина Ивлиева, это серьезная победа. Соня Просвирнова тоже молодец, боролась и смогла ворваться на пьедестал. Надеюсь, что на чемпионате мира ребята смогут выступить еще более уверенно", - добавил Кравцов.
Непростая подготовка
Из-за пандемии коронавируса в текущем сезоне отменили все этапы Кубка мира. Причем решение было не единовременным, о переносе, а потом и об отмене соревнований сообщали постепенно, что создало сложности для подготовки команды. Вторым (и последним) международным стартом для шорт-трекистов в сезоне станет чемпионат мира. Планируется, что он пройдет в марте в Нидерландах.
"Подводить команду к чемпионату Европы без этапов Кубка мира было непросто. Не было международных стартов, не знали, что и когда в итоге пройдет. Но если смотреть по уровню, выходит, что подготовились неплохо, - рассказал старший тренер сборной России Владимир Григорьев. - До чемпионата мира остается немногим больше месяца, готовиться будем дома, в России".
Триумфатор европейского первенства Семен Елистратов признался, что очень рад победе именно в многоборье, а перед чемпионатом мира планирует уделить больше внимания 500-метровой дистанции.
"Очень счастлив, что у меня все получилось, что я стал чемпионом Европы, тем более в многоборье, это очень престижно в нашем виде спорта, - сказал Елистратов. - Единственное, что не получилось, - не прошел в финал на дистанции 500 м, но я думаю, я исправлю ситуацию. Еще есть время, еще есть над чем поработать перед чемпионатом мира. Если его проведут".
Елистратов отметил, что в целом доволен организацией чемпионата Европы в Гданьске.
"По организации все понравилось, для меня лично не было никаких неудобств. Сетования на организацию звучали бы как оправдания. Чтобы не оправдываться, мне нужно было выигрывать, и я выиграл. К чемпионату мира будем готовиться так же. До чемпионата мира месяц с небольшим, тут либо наберешь, либо растеряешь, все от тебя зависит", - заключил собеседник агентства.