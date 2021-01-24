Филатов: победа над Карлсеном говорит о подготовке и потенциале шахматиста Есипенко

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа выпускника "Сириуса" Андрея Есипенко над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее говорит о высоком уровне шахматного образования в учебном заведении и потенциале российского гроссмейстера. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

В воскресенье Есипенко обыграл Карлсена белыми фигурами в восьмом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее. 18-летний российский гроссмейстер является выпускником образовательного центра "Сириус", созданного по инициативе президента Владимира Путина.

"Наш молодой и талантливый шахматист, выпускник "Сириуса" сумел одержать победу в классических шахматах над действующим чемпионом мира - это вызывает только гордость, - сказал Филатов. - Победа говорит о подготовке, высоком уровне и потенциале нашего шахматиста. Желаем ему еще больших успехов и прогресса".

"В прошлом году выпускник "Сириуса" был в составе сборной, завоевавшей золотые медали шахматной олимпиады, теперь - обыгран чемпион мира Карлсен. Это подчеркивает уровень учебного заведения", - добавил глава ФШР.

После восьми туров Есипенко занимает в турнирной таблице третье место, набрав 5 очков. В девятом туре он сыграет с иранцем Алирезой Фируджей, выступающим под флагом Международной федерации шахмат.

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные.