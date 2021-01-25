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Футбол в России

СМИ: "Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе Промеса за €12 млн

Нидерландский полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год

ТАСС, 25 января. Московский "Спартак" ведет переговоры с амстердамским "Аяксом" о переходе нидерландского полузащитника Квинси Промеса за €12 млн. Об этом в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, "Спартак" согласовал условия личного контракта с 29-летним игроком.

Промес с 2019 года играет за амстердамский "Аякс". В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Спартак" после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в конце февраля.

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