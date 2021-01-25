"Валенсия" уступила "Атлетико" в матче чемпионата Испании. Черышев играл с первых минут

ТАСС, 25 января. "Атлетико" на своем поле обыграл "Валенсию" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Жоау Фелиш (23-я минута), Луис Суарес (54) и Анхель Корреа (72), у проигравших отличился Урош Рачич (11).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте, не сумев отличиться результативными действиями. Суарес, которому в воскресенье исполнилось 34 года, забил 12-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании и делит первое место в списке бомбардиров с игроком "Севильи" Юссефом Эн-Несири.

Мадридская команда одержала шестую победу подряд и занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. Клуб опережает идущий на втором месте "Реал" на 7 очков, сыграв на матч меньше. "Валенсия" располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 31 января на выезде сыграют с "Кадисом", "Валенсия" днем ранее примет "Эльче".