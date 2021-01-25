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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион Краузер побил рекорд 32-летней давности в толкании ядра в помещении

Американец улучшил предыдущее достижение на 16 см

ТАСС, 25 января. Американский легкоатлет Райан Краузер обновил мировое достижение в толкании ядра в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В воскресенье 28-летний олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро метнул снаряд на 22,82 м на внутренних соревнованиях, улучшив предыдущее достижение его соотечественника Рэнди Барнса, установленное в 1989 году, на 16 см.

"Это был очень хороший старт сезона", - приводит комментарий американца пресс-служба World Athletics.

В активе Краузера также серебряная медаль чемпионата мира - 2019 в Дохе. Американец обладает наибольшим числом метаний на 22 и более метров в истории.

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