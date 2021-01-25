Олимпийский чемпион Краузер побил рекорд 32-летней давности в толкании ядра в помещении

ТАСС, 25 января. Американский легкоатлет Райан Краузер обновил мировое достижение в толкании ядра в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
В воскресенье 28-летний олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро метнул снаряд на 22,82 м на внутренних соревнованиях, улучшив предыдущее достижение его соотечественника Рэнди Барнса, установленное в 1989 году, на 16 см.
First competition of 2021 and breaks the world indoor record with 22.82m.@RCrouserThrows, take a bow#WorldIndoorTour pic.twitter.com/mFHhRvMbol— World Athletics (@WorldAthletics) January 24, 2021
"Это был очень хороший старт сезона", - приводит комментарий американца пресс-служба World Athletics.
В активе Краузера также серебряная медаль чемпионата мира - 2019 в Дохе. Американец обладает наибольшим числом метаний на 22 и более метров в истории.