Олимпийский чемпион Краузер побил рекорд 32-летней давности в толкании ядра в помещении

ТАСС, 25 января. Американский легкоатлет Райан Краузер обновил мировое достижение в толкании ядра в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В воскресенье 28-летний олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро метнул снаряд на 22,82 м на внутренних соревнованиях, улучшив предыдущее достижение его соотечественника Рэнди Барнса, установленное в 1989 году, на 16 см.