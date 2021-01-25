Петкович продолжит работать с российскими гандболистами, несмотря на невыход в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович продолжит работать с командой, несмотря на то, что команда не сумела выйти в плей-офф на чемпионате мира в Египте. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В воскресенье российские гандболисты проиграли команде Швеции со счетом 20:34 в заключительном матче основного раунда и не смогли продолжить борьбу в плей-офф. С пятью очками в пяти встречах они заняли четвертое место в таблице четвертой группы. Первой стала команда Швеции (8), второй - Египта (7), третьей - Словении (6). 64-летний Петкович был назначен главным тренером сборной России в начале марта прошлого года, с немецким тренером югославского происхождения был подписан четырехлетний контракт.

"Этот счет как издевательство, как плевок в душу, конечно. Матчи с теми же словенцами, у которых мы выиграли, с белорусами, с которыми вничью сыграли, давали основание верить, что наша сборная побьется за выход в финал, - сказал Шишкарев. - Но команда все равно состоялась. К Петковичу вопросов нет, он крепкий, сильный, настоящий, не подлый, и он будет продолжать работу со сборной, он работает с остервенением, и я надеюсь, что все у нас получится, и к следующим соревнованиям, к чемпионату Европы мы увидим другую сборную".

"Тренер назначен, ему полностью передана власть, мы ему доверяем. А причины такого выступления мы обсудим на исполкоме федерации в начале февраля, - сообщил президент ФГР. - Хорошо, когда одна команда доминировала в стране 18 лет, но сегодня мы эту доминанту видим, не на пользу это. Как и стороннее вмешательство в работу сборной, это мы тоже обсудим".

Шишкарев отметил, что на исполкоме также будет дана оценка выступлению женской сборной команды на чемпионате Европы в декабре. "На исполкоме мы обсудим не только выступление мужской сборной, но и выступление женской на чемпионате Европы, ставшей пятой. Для мужской сборной оно считалось бы успехом, но для женской сборной, для олимпийских чемпионок это провал", - подчеркнул Шишкарев.

"Так что накопилось много вопросов, исполком будет очень насыщенным. Впереди [женская] олимпийская квалификация, уже в марте пройдут квалификационные игры на Олимпиаду. Надеюсь, что они состоятся", - сказал президент ФГР.