Шишкарев положительно оценил показанный российскими гандболистами результат на ЧМ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские гандболисты могут занести себе в актив выступление на чемпионате мира, несмотря на то, что им не удалось выйти в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В воскресенье россияне проиграли команде Швеции со счетом 20:34 в заключительном матче основного группового этапа и не сумели пробиться в четвертьфинал турнира. Ранее российские гандболисты сыграли вничью с командой Белоруссии (32:32), обыграли словенцев (31:25) и сборную Северной Македонии (32:20) и уступили египтянам (23:28).

"И все равно я бы в плюс записал чемпионат, займем место не ниже 16-го, уже не 22-е, как было на чемпионате Европы. Мы увидели яркие десятки минут в исполнении нашей сборной в матчах с командами Белоруссии, Словении, Северной Македонии, но чего-то не хватило", - подчеркнул Шишкарев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны, сборная на турнире называлась "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). "У нас сегодня не только гимна и флага не было, у нас сборной не было, Велимир Петкович (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) во втором тайм-ауте сказал: "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был? Ну Сережа Косоротов, 21-летний парнишка тащит за собой сборную, [Александр] Котов, [Павел] Андреев, [Денис] Васильев, может, [Сергей] Кудинов, а где остальная команда, что с ней случилось?" - отметил собеседник агентства.

Шишкарев подчеркнул, что нельзя считать чемпионат мира полноценным из-за пандемии. "По чемпионату было много жалоб, коронавирус появлялся и в течение турнира у игроков. Нашу сборную в этом плане бог миловал, но у других сборных такие случаи были, как были и кишечные инфекции. Игроки выбывали, но негоже корить организаторов, приложивших столько усилий для организации чемпионатов в такие трудные времена", - сказал Шишкарев.

"Условия не идеальные были и для тренировок, слишком неравные условия для команд и с бытовой точки зрения, и с точки зрения питания, и с точки соблюдения антикоронавирусных норм. Многие сборные отказывались ехать, много игроков не приехало. Но то, что он состоялся, уже здорово, плохо, что мы без флага и гимна. Ничего, руки не опускаем, мужики должны быть мужиками, не только девчонкам спасать Россию", - резюмировал президент ФГР.