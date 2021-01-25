"И все равно запишем в плюс". Российские гандболисты не сумели выйти в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские гандболисты заняли четвертое место в группе на основном этапе чемпионата мира в Египте и не смогли пробиться в плей-офф турнира. В заключительной встрече команда под руководством главного тренера Велимира Петковича уступила сборной Швеции со счетом 20:34 и завершила борьбу на турнире.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне выступали под названием "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага использовался флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.
Команда здорово начала турнир, выиграв группу Н на предварительном этапе. В первом туре российские гандболисты сыграли вничью с белорусами (32:32), после чего последовали победы над командами Словении (31:25) и Южной Кореи (30:26).
"Матчи с теми же словенцами, у которых мы выиграли, с белорусами, с которыми вничью сыграли, давали основание верить, что наша сборная побьется за выход в финал", - поделился своим мнением с ТАСС президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
На основном этапе россияне провели матчи против соперников из группы G, причем в турнирной таблице учитывались очки, набранные в играх со словенцами и белорусами, которые вместе с россиянами вышли в следующим этап. В первом туре основного этапа россияне уступили хозяевам турнира египтянам (23:28), во втором обыграли северомакедонцев (32:20).
В заключительной встрече решалась судьба второй путевки в четвертьфинал из группы IV. Победа россиян над шведами выводила бы их в плей-офф, ничейный исход и поражение оставляли национальную сборную за бортом соревнований. С самого начала шведы захватили инициативу и быстро создали комфортное преимущество, не оставив россиянам шансов. Они выиграли первую половину со счетом 17:8, а по итогам второй увеличили разницу до "плюс 14". С пятью очками в пяти встречах россияне заняли четвертое место в таблице группы. Первой стала команда Швеции (8), второй - Египта (7), третьей - Словении (6).
Петкович останется главным тренером, несмотря на результат
После матча президент ФГР заявил, что, несмотря на невыход в плей-офф, сборная России показала достойный результат на чемпионате мира.
"И все равно я бы в плюс записал чемпионат, займем место не ниже 16-го, уже не 22-е, как было на чемпионате Европы. Мы увидели яркие десятки минут в исполнении нашей сборной в матчах с командами Белоруссии, Словении, Северной Македонии, но чего-то не хватило", - подчеркнул Шишкарев.
В то же время собеседник агентства критично высказался в отношении качества игры, показанной сборной России в заключительной встрече турнира. "Этот счет как издевательство, как плевок в душу, конечно, - сказал Шишкарев. - Но команда все равно состоялась. К Петковичу вопросов нет, он крепкий, сильный, настоящий, не подлый, и он будет продолжать работу со сборной, он работает с остервенением, и я надеюсь, что все у нас получится, и к следующим соревнованиям, к чемпионату Европы мы увидим другую сборную".
"У нас сегодня не только гимна и флага не было, у нас сборной не было, Велимир Петкович (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) во втором тайм-ауте сказал: "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был? Ну Сережа Косоротов, 21-летний парнишка тащит за собой сборную, [Александр] Котов, [Павел] Андреев, [Денис] Васильев, может, [Сергей] Кудинов, а где остальная команда, что с ней случилось?" - отметил собеседник агентства.
Шишкарев подчеркнул, что руководство федерации продолжает доверять главному тренеру, а окончательные итоги выступления мужской сборной на чемпионате мира, равно как и женской команды на чемпионате Европы, будут подведены на исполкоме ФГР, который запланирован на начало февраля. "Тренер назначен, ему полностью передана власть, мы ему доверяем. А причины такого выступления мы обсудим на исполкоме федерации в начале февраля, - сообщил президент ФГР. - На исполкоме мы обсудим не только выступление мужской сборной, но и выступление женской на чемпионате Европы, ставшей пятой. Для мужской сборной оно считалось бы успехом, но для женской сборной, для олимпийских чемпионок это провал", - подчеркнул Шишкарев.
Основной групповой этап завершится в понедельник, на данный момент определились семь участников четвертьфиналов. Команда Египта сыграет с действующим чемпионом мира сборной Дании, также в плей-офф пробились команды Швеции, Норвегии, Франции, Венгрии и Испании. По итогам встреч в понедельник окончательно определится и занятое российскими гандболистами место на турнире. Чемпионат мира завершится 31 января.