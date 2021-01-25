"И все равно запишем в плюс". Российские гандболисты не сумели выйти в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские гандболисты заняли четвертое место в группе на основном этапе чемпионата мира в Египте и не смогли пробиться в плей-офф турнира. В заключительной встрече команда под руководством главного тренера Велимира Петковича уступила сборной Швеции со счетом 20:34 и завершила борьбу на турнире.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне выступали под названием "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага использовался флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Команда здорово начала турнир, выиграв группу Н на предварительном этапе. В первом туре российские гандболисты сыграли вничью с белорусами (32:32), после чего последовали победы над командами Словении (31:25) и Южной Кореи (30:26).

"Матчи с теми же словенцами, у которых мы выиграли, с белорусами, с которыми вничью сыграли, давали основание верить, что наша сборная побьется за выход в финал", - поделился своим мнением с ТАСС президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

На основном этапе россияне провели матчи против соперников из группы G, причем в турнирной таблице учитывались очки, набранные в играх со словенцами и белорусами, которые вместе с россиянами вышли в следующим этап. В первом туре основного этапа россияне уступили хозяевам турнира египтянам (23:28), во втором обыграли северомакедонцев (32:20).

В заключительной встрече решалась судьба второй путевки в четвертьфинал из группы IV. Победа россиян над шведами выводила бы их в плей-офф, ничейный исход и поражение оставляли национальную сборную за бортом соревнований. С самого начала шведы захватили инициативу и быстро создали комфортное преимущество, не оставив россиянам шансов. Они выиграли первую половину со счетом 17:8, а по итогам второй увеличили разницу до "плюс 14". С пятью очками в пяти встречах россияне заняли четвертое место в таблице группы. Первой стала команда Швеции (8), второй - Египта (7), третьей - Словении (6).

Петкович останется главным тренером, несмотря на результат

После матча президент ФГР заявил, что, несмотря на невыход в плей-офф, сборная России показала достойный результат на чемпионате мира.