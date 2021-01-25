"Нью-Джерси" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс". Гусев набрал первое очко в сезоне

Шайбы забросили Джек Хьюз (18-я минута) и Павел Заха (20). В эпизоде со второй шайбой результативной передачей отметился российский форвард Никита Гусев, набравший первое очко в сезоне. Защитник "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов провел на льду 23 минуты 44 секунды, не нанес бросков в створ и завершил матч с показателем полезности "0". Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 22 броска из 24, его одноклубник Семен Варламов остался в запасе.

ТАСС, 25 января. "Нью-Джерси" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" дома переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2). Российский форвард гостей Артемий Панарий отметился голевой передачей, набрав шестое (два гола + четыре передачи) очко в сезоне. Его одноклубник и коллега по амплуа Павел Бучневич сыграл 19 минут 44 секунды, трижды попал в створ и завершил матч при показателе полезности "-1", вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 19, Александр Георгиев остался на скамейке запасных. Форвард хозяев Евгений Малкин провел на площадке 14 минут 56 секунд, ни разу не попал в створ при показателе полезности "-2".

"Чикаго" на своей площадке обыграл "Детройт" (6:2), хет-триком отметился швейцарец Пиус Зутер, который забросил свои первые шайбы в НХЛ. Российский форвард "Детройта" Вячеслав Наместников провел на льду 14 минут 30 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "-3". Защитник Никита Задоров сыграл 19 минут 16 секунд, дважды попал в створ при показателе полезности "+3".

"Вашингтон" в серии буллитов дома уступил "Баффало" (3:4). Столичная команда провела вторую игру без четырех россиян. Капитан команды Александр Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили встречу из-за нарушения медицинского протокола НХЛ. Хоккеисты пропустят еще как минимум два матча команды. Журналистка газеты "Вашингтон пост" Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом.

"Вегас" на выезде оказался сильнее "Аризоны" (1:0), забросив шайбу на последней минуте матча. "Калгари" дома уступил "Торонто" (2:3), российские нападающие "Торонто" Илья Михеев и Александр Барабанов, а также защитник "Калгари" Никита Нестеров не отметились результативными действиями.