Кокорин проведет первую тренировку в составе "Фиорентины" 26 января

ТАСС, 25 января. Российский нападающий Александр Кокорин проведет первую тренировку в футбольном клубе "Фиорентина" во вторник. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиру.

29-летний игрок прибудет во Флоренцию 25 января для прохождения медосмотра. Контракт с игроком будет подписан до лета 2024 года. По информации источника, московский "Спартак" получит за игрока €4,5 млн.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.