РУСАДА ожидает начала работы с WADA в целях полного восстановления в правах

ТАСС, 25 января. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) считает закрытой главу с судебными разбирательствами и с нетерпением ожидает начала работы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в целях полного восстановления в правах. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Несмотря на разногласия и оговорки в отношении выводов коллегии, РУСАДА считает, что эта глава теперь закрыта, и с нетерпением ожидает начала работы с WADA в целях полного восстановления членства, - говорится в заявлении. - РУСАДА верит, что этот процесс будет конструктивным и основанным на транспарентной и реалистичной дорожной карте, отвечающей обязательствам РУСАДА по кодексу WADA".

"РУСАДА сохраняет полную приверженность борьбе с допингом и будет продолжать защищать права чистых российских спортсменов и противодействовать любым формам дискриминации против российского спорта. РУСАДА надеется, что со временем WADA будет рассматривать этот спор и разбирательство в CAS как возможность совершенствоваться, а также как шанс создания международной системы соответствия совместно с подписантами кодекса WADA, а не против них", - добавляется в пресс-релизе.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.