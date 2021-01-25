Главный тренер российских саночников заявил, что любая медаль ЧМ будет успехом для команды

"Мы едем на чемпионат мира для того, чтобы бороться за медали, - подчеркнул Чудинов. - Иной задачи перед нами не стоит. Сравнивать этот чемпионат мира с предыдущим, который проходил на нашей домашней трассе в Сочи, не нужно. Каждая трасса - это отдельная история, и в том же Кёнигсзе на этапах Кубка мира ранее у нас тоже были красивые победы".

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские саночники ставят перед собой задачу на чемпионате мира в германском Кёнигсзе бороться за награды, и любая завоеванная на этом турнире медаль будет успехом. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

"Любая медаль для команды будет успехом, ведь на чемпионатах мира, которые ранее проходили на этой трассе, лучше всех мы выступили пять лет назад, когда завоевали одну бронзовую медаль. Если команде удастся сейчас повторить тот результат, то будет хорошо, а если его превзойдем, то будет еще лучше. Но бить себя в грудь кулаком и говорить, что ставим задачу биться только за золото, было бы неверно. Хотя понятно, что каждый спортсмен в голове держит эту цель", - заметил тренер.

В состав команды России на мировое первенство вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Предыдущий чемпионат мира прошел в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, сборная России выиграла медальный зачет, завоевав пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. По две медали высшего достоинства завоевали тогда Роман Репилов и Катникова, золото и серебро в двойках у Денисьева и Антонова, еще одна серебряная награда досталась Ивановой, бронза - Демченко. В последний раз Кёнигсзе принимал мировое первенство в 2016 году, единственную медаль в составе сборной России тогда завоевала Иванова, выигравшая бронзу в женском турнире.

Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские саночники на ЧМ-2021 лишены права выступать под флагом и гимном своей страны. Команда отправится в Кёнигсзе с флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation.