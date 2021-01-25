РУСАДА объяснило расхождения данных московской лаборатории с базой осведомителя

В понедельник РУСАДА сообщило, что не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА. В своем заявлении РУСАДА отмечает, что разбирательство в CAS выявило тот факт, что WADA не было подготовлено в полной мере к извлечению данных.

ТАСС, 25 января. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объяснило причины расхождения между предоставленными данными из московской лаборатории и базой осведомителя. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"В частности, WADA не вело протокол и даже не дало каких-либо подробных указаний сотрудникам московской лаборатории относительно необходимой подготовки к извлечению данных, и то каким образом администрировать систему LIMS (Laboratory Information Management System). Несмотря на очевидный недостаток знаний о том, как работает система, и как необходимо копировать данные, чтобы избежать потери информации, WADA не следовало указаниям сотрудников московской лаборатории, которые были единственными, кто обладал знаниями о функционировании и работе LIMS московской лаборатории", - говорится в заявлении.

"Изменение и удаление файлов, вызванные обычным функционированием "живой" системы управления данными лаборатории, были представлены и интерпретированы WADA как умышленное массовое удаление и изменение файлов московских данных. Кроме того, поскольку сотрудники WADA не следовали инструкциям сотрудников московской лаборатории до и во время процесса извлечения данных, их копирование было произведено некорректно", - добавляется в комментарии.

Как отмечает РУСАДА, все расхождения между данными московской лаборатории и копией базы данных, предоставленной осведомителем, интерпретировались WADA в пользу базы осведомителя, однако происхождение, характер и содержание копии LIMS вызывают ряд вопросов, которые были проигнорированы коллегией арбитров. Отмечается, что "Лаборатория Касперского" смогла установить, что на серверах московской лаборатории нет следов существования копии LIMS осведомителя.

"В условиях, когда подлинность и надежность копии LIMS осведомителя, как доказательства, не была установлена, РУСАДА разочаровано тем, что коллегия арбитров, судя по всему, согласилась с WADA в том, что несоответствия между копией LIMS осведомителя и московскими данными свидетельствует об умышленных манипуляций с последними", - отмечается в заявлении.

Ситуация с московской лабораторией

"LIMS Осведомителя" - копии базы данных, которую бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вывез при побеге из России в США. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.