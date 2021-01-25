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Футбол в России

СМИ: "Спартак" не отправлял официальное предложение "Аяксу" о трансфере Промеса

Ранее сообщалось, что переговоры "Спартака" с футболистом находятся на завершающей стадии

ТАСС, 25 января. Амстердамский футбольный клуб "Аякс" не получал предложения от московского "Спартака" о трансфере полузащитника Квинси Промеса. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что переговоры "Спартака" с футболистом находятся на завершающей стадии. Сумма трансфера должна составить €12 млн. Согласно изданию, руководство "Аякса" не подтвердило данную информацию.

Промесу 29 лет, он выступает за "Аякс" с 2019 года. С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за "Спартак", с которым становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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