В финскую полицию подали заявление на действия лыжника Большунова на этапе Кубка мира

По информации телеканала, спортсмену вменяется нанесение увечий. Полиции предстоит сначала рассмотреть, соответствовали ли действия Большунова этой статье, затем будет принято решение о том, будет ли начато предварительное расследование инцидента.

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Полиция финского региона Хяме получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова во время этапа Кубка мира в городе Лахти. Об этом сообщил в понедельник телеканал "МТВ3" .

"Это было похоже на ММА". Лучшего российского лыжника Большунова наказали за поведение

Первая сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована в воскресенье по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти за неспортивное поведение Большунова. Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стала третьей. После финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

Бронза этапа перешла второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Победу одержала команда Норвегии.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.