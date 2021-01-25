Трасса протяженностью более 1 км будет построена к этапу КМ по фристайлу под Челябинском

ТАСС, 25 января. Организаторы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс", который пройдет в марте в Челябинской области, построят к соревнованиям трассу протяженностью 1 100 метров, на которой будет увеличено число трамплинов и контруклонов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта региона в понедельник.

"Трасса - уникальный спортивный объект, ее протяженность 1 100 метров, перепад высот - 175 метров. Мы планируем увеличить количество технических препятствий - трамплинов и контруклонов, что сделает соревнования еще более зрелищными. В то же время наша главная цель - сделать ее безопасной и интересной для прохождения. Такую, чтобы после окончания соревнований, на ней смогли прокатиться и любители-туристы", - цитирует пресс-служба координатора строительства трассы Алексея Иванова.

Строительство трассы начнется после финала Кубка России по фристайлу, который пройдет на этой площадке.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" пройдет в ГЛК "Солнечная долина" в Челябинской области 12-13 марта. За медали будут бороться более 80 спортсменов из 18 стран. Перед стартом Кубка мира на территории горнолыжного курорта пройдут Кубок России по сноуборд-кроссу (21-24 февраля) и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" (24 февраля - 1 марта).