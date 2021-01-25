Лыжник Иверсен считает, что Большунова нужно оштрафовать или отстранить от соревнований

ТАСС, 25 января. Российский лыжник Александр Большунов должен понести наказание за инцидент со столкновением на этапе Кубка мира в Лахти. Такое мнение выразил норвежский лыжник Эмиль Иверсен, комментарий которого приводит финский портал Iltalehti .

24 января первую российскую сборную России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова дисквалифицировали и лишили бронзы за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

"Иногда Большунов теряет контроль, мы увидели, на что он способен, если гонка не складывается. Такие действия ближе к боксерскому рингу, а не к лыжным соревнованиям. Даже если последняя сотня метров у тебя не складывается, нужно держать себя в руках. Может быть, он должен понести финансовое наказание или отстранение от соревнований", - сказал Иверсен.

Большунову 24 года, он является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе четыре серебряные награды чемпионата мира. В прошлом сезоне россиянин занял первое место в общем зачете Кубка мира. Помимо этого, он дважды выигрывал многодневку "Тур де Ски".