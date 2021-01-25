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Летние олимпийские виды спорта

Решение о месте проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью примут до начала февраля

Ранее было принято решение, что турнир не пройдет в Минске

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международный союз современного пятиборья (UIPM) должен принять решение о месте проведения перенесенного из Минска чемпионата мира до начала февраля. Об этом ТАСС сообщил вице-президент UIPM Вячеслав Аминов, который также является главой Федерации современного пятиборья России.

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Пресс-служба UIPM сообщила 22 января о том, чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске с 7 по 13 июня, состоится в те же даты в другом месте. Исполком Международного союза современного пятиборья также принял решение об обязательном проведении этого турнира в столице Белоруссии позднее в "более подходящее время".

"Решения о том, где пройдет перенесенный из Минска чемпионат мира, пока нет. У UIPM остается неделя, чтобы определиться с новым местом. Я думаю, что первые числа февраля являются крайним сроком для принятия такого решения", - сказал Аминов.

ЧМ-2021 по современному пятиборью будет носить статус квалификационного к Олимпийским играм в Токио.

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