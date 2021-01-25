Карлссон, Ожиганов и Лайпон признаны лучшими игроками прошедшей недели КХЛ

ТАСС, 25 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала форварда рижского "Динамо" Джей Си Лайпона лучшим нападающим 19-й недели чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

На прошедшей неделе Лайпон набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи) в трех матчах, его гол в овертайме принес команде победу над казанским "Ак Барсом" (5:4). Общий показатель полезности игрока составил "+1".

Лучшим защитником недели стал Игорь Ожиганов из петербургского СКА. Он помог команде одержать победы в обоих матчах недели и набрал 3 (1+2) очка.

Лучшим голкипером недели признан вратарь нурсултанского "Барыса" Хенрик Карлссон. Команда выиграла все три матча, во встрече с московским "Динамо" (2:0) он отыграл "на ноль". Из 93 бросков по своим воротам в трех матчах он отразил 94,62%.

Форвард череповецкой "Северстали" Никита Гуслистов признан лучшим новичком недели. 18-летний игрок набрал 4 (3+1) очка, оформив хет-трик в матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (6:3) и став самым молодым россиянином в истории лиги, кому покорилось данное достижение.