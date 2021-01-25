СМИ: Тухель сменит Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"

ТАСС, 25 января. Бывший главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель станет новым наставником английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает портал The Athletic.

На этом посту немецкий специалист должен сменить англичанина Фрэнка Лэмпарда, об уходе которого, по данным издания, клуб объявит в ближайшее время.

Лэмпард возглавляет "Челси" с июля 2019 года. В текущем сезоне клуб по итогам 19 туров занимает девятое место в таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков. В пяти из восьми последних матчах чемпионата лондонская команда потерпела поражение.

Тухелю 47 лет, последним его клубом был ПСЖ. Под его руководством клуб из Парижа дважды становился чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1). Также Тухель работал в германских "Боруссии" из Дортмунда, с которой выиграл Кубок Германии, и "Майнце".