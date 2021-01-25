Буханов: РУСАДА должно выполнить все пункты судебного решения CAS, включая финансовые

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выполнить все пункты решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.
Согласно решению CAS, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. Кроме того, РУСАДА обязано выплатить WADA до 16 марта 2021 года штраф в размере 10% от своего дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). Также до середины марта РУСАДА обязано выплатить WADA общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие своих юридических и иных расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством в CAS.
"РУСАДА должно выполнить все пункты судебного решения, в том числе и финансовые, - заметил Буханов. - В соответствии с пунктом 7 резолютивной части решения CAS расходы на арбитраж в размере 80%, которые должно понести РУСАДА, будут определены и переданы агентству офисом CAS. В настоящее время мы ожидаем уточнения этой суммы, иные суммы определены в решении суда и не требуют уточнения. Что касается источников финансирования, то этот вопрос находится в стадии обсуждения и будет являться частью повестки дня заседаний коллегиальных органов управления РУСАДА".
Спортивный арбитражный суд 17 декабря признал Российское антидопинговое агентство не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, так как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.
25 января РУСАДА объявило о своем решении не подавать апелляцию на решение CAS. Одновременно агентством было сделано заявление о решительном несогласии с выводами CAS о якобы установленных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.