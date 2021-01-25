Буханов: РУСАДА должно выполнить все пункты судебного решения CAS, включая финансовые

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выполнить все пункты решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Согласно решению CAS, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. Кроме того, РУСАДА обязано выплатить WADA до 16 марта 2021 года штраф в размере 10% от своего дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). Также до середины марта РУСАДА обязано выплатить WADA общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие своих юридических и иных расходов, понесенных в связи с арбитражным разбирательством в CAS.