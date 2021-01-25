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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Словацкий хоккейный союз направил в IIHF документацию на проведение ЧМ-2021 в Братиславе

Ранее совет IIHF принял решение о переносе матчей турнира из Минска

ПРАГА, 25 января. /ТАСС/. Словацкий хоккейный союз направил в штаб-квартиру Международной федерации хоккея (IIHF) документацию, которая необходима для принятия советом IIHF решения о проведении в Братиславе той части матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, которая должна была пройти в Минске. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Петер Яношек.

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"Нами была подготовлена и в прошлую пятницу направлена в штаб-квартиру IIHF необходимая документация, включая бюджетный план, которая необходима для принятия решения о проведении в Братиславе части встреч ЧМ-2021, перенесенных из Минска, - подчеркнул он. - Мы ждем решения совета IIHF".

СМИ Латвии, которая должна была принимать ЧМ-2021 по хоккею совместно с Белоруссией, недавно информировали, что эта прибалтийская страна готова самостоятельно провести первенство и принять на себя дополнительные расходы по его организации. Словацкий хоккейный союз не комментирует эту латвийскую инициативу.

В прошлый понедельник стало известно, что совет IIHF принял решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска. Турнир, кроме столицы Белоруссии, должна была принять Рига. В Словакии первенство мира по хоккею состоялось в мае 2019 года. Оно проходило в Братиславе и городе Кошице (Восточная Словакия).

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СловакияСитуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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