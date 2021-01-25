Минспорт с уважением относится к решению РУСАДА не подавать апелляцию на вердикт CAS

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство спорта РФ с уважением относится к решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по разбирательству со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

CAS 17 декабря частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов.

"Мы с уважением относимся к решению РУСАДА, - заявил Матыцин. - Со своей стороны мы будем делать все, чтобы российский спорт был чистым, максимально реализовывать образовательные программы, взаимодействовать с федерациями, с регионами, с Олимпийским комитетом России. И в мере своей компетенции с международными организациями, чтобы обеспечить чистое развитие российского спорта и недопущение использования допинга".

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.