Центр подготовки студенческих сборных России по хоккею будет создан на базе университетов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Центр подготовки студенческих сборных России по хоккею будет создан на базе федеральных университетов. Об этом по итогам заседания Всероссийского совета по развитию студенческого хоккея заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Это пилотный проект, много уже сделано по созданию модели, лиги, клубов во взаимодействии с федерацией, - сказал Матыцин. - Я знаю, что эта модель успешна; я знаю, как заинтересованы ректоры в создании команд. Это огромный ресурс для популяризации спорта, вузов. Благодарен ФХР за то, какое внимание уделяется развитию студенческого спорта".

"Студенческий спорт - одно из приоритетных направлений "Стратегии-2030". И после того, как она будет принята правительством, будут разработаны региональные стратегии развития. В данном случае студенческого хоккея. Мы предусмотрели создание центра подготовки студенческих сборных, сначала на базе федеральных университетов - хоккей стал мощным звеном в этом направлении", - добавил министр спорта РФ.

Студенческий хоккей в РФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, в свою очередь, напомнил о том, какую работу проводит возглавляемая им организация в сфере студенческого хоккея. "ФХР пять лет тому назад вместе с Российским студенческим союзом учредила СХЛ (Студенческую хоккейную лигу - прим. ТАСС), объединены 28 субъектов, где проходят соревнования. У нас 83 студенческие команды. Мы стараемся, чтобы наши студенты играли не только в России, но и участвовали в международных соревнованиях", - сказал он.

"Ведется большая работа, потому что это еще и социальная задача. С пяти лет дети занимаются хоккеем, но не все попадают в МХЛ, в профессиональные лиги", - отметил Третьяк.

В качестве примера развития студенческого хоккея экс-голкипер и трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР вспомнил о поражении советских хоккеистов на Играх-1980 в американском Лейк-Плэсиде от команды США, которая была составлена из игроков студенческих команд. Американцы благодаря победе над сборной СССР со счетом 4:3 завоевали олимпийское золото.

"На Западе ты приходишь в любой университет, и каждый вуз борется за престиж; хоккеисты не платят деньги за учебу, и у них есть бонусы. В Северной Америке хоккейная лига одна из самых сильнейших. Как можно было обыграть двукратную "Красную машину"? И они стали чемпионами, но из них никто в профессионалы не попал", - добавил президент ФХР.