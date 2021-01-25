Федерация хоккея России готова помочь студентам играть на катках бесплатно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) готова организовать помощь студентам по бесплатному пользованию катками для игры в хоккей. Об этом заявил глава ФХР Владислав Третьяк в ходе заседания Всероссийского совета по развитию студенческого хоккея.

Заседание проходит в Министерстве спорта РФ.

"Студенты могут играть в два часа ночи, они еще и платить должны. Может министерство примет решение, чтобы студенты могли безвозмездно пользоваться катками? Я понимаю, это проблематично, но мы должны дать помощь студентам. Пусть хотя бы в час ночи играют, это первейшее, что мы можем сделать", - заявил Третьяк.