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Зимние олимпийские виды спорта

Финская полиция рассмотрит заявление на Большунова в ближайшие недели

После финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти россиянин намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки
Александр Большунов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Полиция финского региона Хяме получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова во время этапа Кубка мира в городе Лахти и изучит его на предмет открытия предварительного расследования в течение максимум двух недель. Об этом сообщил в понедельник ТАСС старший комиссар по уголовным делам Мартти Хирвонен.

"Нам поступили два заявления, и мы их зарегистрировали. На их рассмотрение понадобится максимум пара недель", - сказал он. В заявлениях российскому спортсмену вменяется нанесение увечий или нападение. Полиции предстоит сначала рассмотреть, соответствовали ли действия Большунова этой статье, затем будет принято решение о том, будет ли начато предварительное расследование инцидента.

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Первая сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована в воскресенье по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти за неспортивное поведение Большунова. Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стала третьей. После финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

Бронза этапа перешла второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Победу одержала команда Норвегии.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

Теги
ФинляндияБольшунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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