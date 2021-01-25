Финская полиция рассмотрит заявление на Большунова в ближайшие недели

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Полиция финского региона Хяме получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова во время этапа Кубка мира в городе Лахти и изучит его на предмет открытия предварительного расследования в течение максимум двух недель. Об этом сообщил в понедельник ТАСС старший комиссар по уголовным делам Мартти Хирвонен.

"Нам поступили два заявления, и мы их зарегистрировали. На их рассмотрение понадобится максимум пара недель", - сказал он. В заявлениях российскому спортсмену вменяется нанесение увечий или нападение. Полиции предстоит сначала рассмотреть, соответствовали ли действия Большунова этой статье, затем будет принято решение о том, будет ли начато предварительное расследование инцидента.