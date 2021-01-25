Матыцин призвал Ласицкене быть более ответственной в комментариях про ОКР и Минспорт

В воскресенье 28-летняя спортсменка после турнира "Битва полов" заявила, что если Петр Иванов уйдет с поста главы ВФЛА, в связи с назначение на пост заместителя директора ФАС, то она искренне не поймет ни Минспорт, ни ОКР, ни правительство, ни самого Иванова. Для Ласицкене это будет очередным предательством легкой атлетики. Спортсменка подчеркнула, что будет рада ошибиться в своих прогнозах, но если в ВФЛА покинет очередной президент, то это будет очень грустной ситуацией и несуразицей. Согласно указу президента РФ Дмитрия Медведева от декабря 2009 года, госслужащие не могут занимать руководящие посты в отечественных спортивных федерациях, а последнее решение Спортивного арбитражного суда, которое запрещает госслужащим посещать спортивные соревнования, лишит Иванова возможности присутствовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене должна более ответственно подходить к комментариям о деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта РФ. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мария выдающаяся спортсменка, она имеет право на личное мнение. Но как минимум последний год Министерство спорта, ОКР, федерация делает все необходимое, чтобы обеспечить интересы именно спортсменов, таких как Мария Ласицкене. И в последнее время в том числе Петр Иванов прилагает максимальные усилия, чтобы восстановить в правах как нейтральных спортсменов ту же Марию Ласицкене, выдающуюся спортсменку", - сказал Матыцин.

"Я считаю, что спортсмен должен быть более ответственным, когда дает такие огульные комментарии в отношении деятельности государственных органов, общественных организаций и конкретных людей. Тем более, не зная глубоко юридические аспекты. Федерация находится во взаимодействии с World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций - прим. ТАСС), и после того, как будут получены разъяснения с их стороны, будут приняты соответствующие решения. Президент сам будет принимать решения, а спортсмены должны заниматься своим делом и уважительно относиться к усилиям организации, которая защищает их интересы", - подчеркнул министр спорта РФ.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября 2020 года. До этого с декабря 2016 года он возглавлял Федерацию триатлона России (ФТР). Избранный глава российской легкой атлетики не стал переизбираться в ФТР. Также в 2016-2020 гг. Иванов занимал пост генерального директора "Федеральной пассажирской компании", затем в сентябре 2020 г. был назначен главой "Скоростных магистралей" (дочерняя компания РЖД). Ранее работал в "Мосгортрансе", департаменте транспорта и связи города Москвы и правительстве Московской области.