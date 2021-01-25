Путин пообещал обсудить вопрос о госфинансировании расходов студенческих спортивных команд

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с членами правительства возможность введения государственной поддержки по обеспечению расходов для вузовских спортивных команд на питание, проезд, жилье, спортивную форму и инвентарь.

"Конечно, это надо делать. Если уж построили такие сооружения, то на форму и на проезд можно найти деньги", - сказал президент, отвечая во время онлайн-встречи со студентами вузов в понедельник на вопрос Александра Комарова из Смоленской государственной академии физической культуры. "Манеж построили, стадион футбольный, бассейн, много всего, услышал, построили. Это дает возможность добиваться хороших результатов. Чтобы соревноваться, нужно куда-то ездить. Сразу возникает цепочка такая, одно связано с другим. Этого уже не достаточно. Теперь нужна форма, оплата билетов, проживание, питание и так далее", - добавил глава государства.

Президент отметил, что необходимо посмотреть нормативную базу, можно на эти цели направлять и внебюджетные средства самих высших учебных заведений. По его мнению, это вопрос приоритетов, на что именно направлять средства. Путин подчеркнул, что физическая культура, спорт, безусловно, должны быть такими приоритетами в любом вузе, а не только в специализированных учреждениях.

"Я поговорю сейчас, насколько возможно в рамках федерального бюджета дополнительные средства выделять. Но и по линии соответствующего министерства и ведомства такие средства можно предусмотреть, - сказал глава государства. - Обязательно с коллегами на этот счет переговорю". Он также обратился к руководителям высших учебных заведений: "Тоже не жадничайте, пожалуйста, из своих внебюджетных доходов на это тоже предусматривайте деньги, на цели, о которых сейчас было сказано".