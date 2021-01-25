Финский лыжник Мяки не получил серьезной травмы во время инцидента с Большуновым

Финн получил травму руки, в понедельник ему сделали рентген, который не выявил перелома. "Полной уверенности пока нет, но представляется, что Йони отделался испугом. В этом случае он будет в нормальном режиме выступать в следующие выходные на этапе Кубка мира в Фалуне", - сказал главный тренер финской сборной Теему Пасанен.

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Финский лыжник Йони Мяки не получил серьезных травм во время инцидента с российским лыжником Александром Большуновым на этапе Кубка мира в городе Лахти. Об этом сообщила в понедельник газета Iltalehti .

По словам тренера, сам лыжник не смог точно сказать, каким образом травмировал руку, однако, по мнению наставника сборной, это произошло, когда российский спортсмен пытался ударить финна палкой.

Первая сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована в воскресенье по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира за неспортивное поведение Большунова. Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стала третьей. После финиша Большунов намеренно сбил Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

Бронза этапа перешла второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Победу одержала команда Норвегии.

Полиция финского региона Хяме получила заявление на действия Большунова и изучит его на предмет открытия предварительного расследования в течение максимум двух недель. В заявлении российскому спортсмену вменяется нанесение увечий или нападение. Полиции предстоит сначала рассмотреть, соответствовали ли действия Большунова этой статье, затем будет принято решение о том, будет ли начато предварительное расследование инцидента.