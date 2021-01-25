Матыцин: вопрос подготовки кадров через студенческий спорт является актуальным

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вопрос, связанный с подготовкой спортивных кадров РФ через студенческий спорт, продолжает оставаться актуальным. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал после заседания Всероссийского совета по развитию студенческого хоккея.

Заседание совета было посвящено обсуждению мер государственной поддержки студенческих спортивных лиг, механизмам поддержки студенческих хоккейных команд в образовательных организациях высшего образования, вопросам взаимодействия студенческих и профессиональных хоккейных команд.

"Подготовка кадров является ключевой. Через студенческий спорт мы воспитываем интерес к спорту как к таковому. У нас 14 вузов, этот вопрос [подготовки] продолжает оставаться актуальным", - сказал Матыцин.

Ранее министр сообщил о планах по созданию центра подготовки студенческих сборных России по хоккею. "Нужно подумать о целевой программе строительств сооружений. Хоккей является привлекательным видом спорта как корпоративный спорт, хотя это требует соинвестирования государства и партнеров", - подчеркнул он.