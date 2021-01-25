Лыжник Мяки не будет подавать заявление в полицию на Большунова

ТАСС, 25 января. Финский лыжник Йони Мяки отказался подавать заявление в полицию на россиянина Александра Большунова по итогам столкновения на этапе Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Финской лыжной ассоциации.

В воскресенье первую российскую сборную России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова дисквалифицировали и лишили бронзы за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Большунов намеренно сбил Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. В понедельник стало известно, что в финскую полицию поступило заявление о нанесении увечий Мяки.

Финн отказался подавать заявление в полицию на Большунова. В то же время Финская лыжная ассоциация сделает запрос в международную федерацию о расследовании инцидента.

По итогам столкновения у Мяки опухла рука. Позднее рентген показал, что перелома и других травм руки у спортсмена нет.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.