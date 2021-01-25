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Бокс

Командный Кубок мира по боксу пройдет в 2022 году. Москва примет финальный этап

Изначально соревнования должны были пройти в России в октябре 2020 года

ТАСС, 25 января. Командный Кубок мира по боксу перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

Изначально соревнования должны были пройти в России в октябре 2020 года. Также в сообщении отмечается, что Москва примет финальный этап турнира.

"Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией коронавируса и находимся в контакте с врачами. Хотя у нас есть осторожный оптимизм в отношении данной ситуации, я полностью согласен с решением совета директоров перенести турнир на 2022 год, чтобы сохранить здоровье нашей боксерской семьи, это является нашим приоритетом", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

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