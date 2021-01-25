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Фигурное катание

Буцаева: с Константиновой пока пробуем совместное сотрудничество, решение примем позже

В январе Константинова ушла из академии "Ангелы Плющенко"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова пока не тренируется у Виктории Буцаевой, они пробуют совместное сотрудничество. Об этом ТАСС рассказала Буцаева.

В январе Константинова ушла из академии "Ангелы Плющенко". Спортсменка заявила, что не намерена заканчивать карьеру.

"Станислава у меня пока не тренируется, только пробуется. Вопрос о дальнейших тренировках остается открытым, пока пробуем наше совместное сотрудничество. Решение примем позже", - сказала Буцаева.

Константинова перешла в "Ангелы Плющенко" в феврале прошлого года, с 10 лет спортсменка тренировалась у Валентины Чеботаревой в Санкт-Петербурге. Фигуристка является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, на прошедшем чемпионате России в Челябинске она стала 16-й.

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