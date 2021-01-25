"Фиорентина" планирует провести презентацию Кокорина в ближайшие дни

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" собирается провести презентацию российского нападающего Александра Кокорина в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Флоренции.

"Мы пока точно не знаем, но, если все пойдет хорошо, в ближайшие дни игрок будет удаленно представлен прессе", - сообщили в пресс-службе.

В клубе пока нет определенности по поводу того, когда Кокорин сможет дебютировать за команду. "Чтобы понять, когда он сможет играть, нужно посмотреть, пройдет ли он медосмотр и когда будут завершены бюрократические формальности", - отметили там.

Кокорин, которому 19 марта исполнится 30 лет, в понедельник прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра перед подписанием контракта с "Фиорентиной". По данным профильного портала Transfermarkt, итальянский клуб заплатил за форварда €4,5 млн. В случае успешного прохождения медосмотра нападающий подпишет с флорентийцами контракт на 3,5 года.

Кокорин в сезоне-2020/21 провел за "Спартак" восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе петербургского "Зенита" он становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября того же года он вышел по УДО.

"Фиорентина" после 19 матчей чемпионата Италии занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В 20-м туре команда из Флоренции 29 января на выезде сыграет с "Торино".