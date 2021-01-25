Минспорт и Минобразования подписали соглашение о развитии студенческого спорта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Представители Министерства спорта РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Российского студенческого спортивного союза подписали соглашение о развитии студенческого спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Соглашение было подписано перед центральным стартом Всероссийского фестиваля "Спортивная студенческая ночь - 2021" на "ГУМ-катке" на Красной площади.

"Наша задача как руководителей - создать максимально комфортные условия для занятий спортом, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Надеемся, что спорт - значительная составляющая образования. Задачей министерства спорта я вижу, чтобы на уровне каждого региона и министерства создавать условия для занятий спортом. Спорт и образование - неразрывные составляющие".